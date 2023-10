Nichelino festeggia i primi 30 anni della biblioteca civica Arpino

L'appuntamento da cerchiare sul calendario è per giovedì 19 ottobre. Nichelino festeggia i primi 30 anni della biblioteca civica intitolata a Giovanni Arpino, lo scrittore, intellettuale e giornalista che ha segnato un'epoca nella seconda metà del Novecento, vincendo il Premio Strega, il Campiello e tenendo a battesimo decine di cronisti poi diventati firme di prestigio.

Il Comune ha deciso di organizzare una lunga serie di iniziative ed eventi per celebrare in via Azzolina 4 questo importante 'compleanno'.

Un pensiero e una lettura con gli ex sindaci

Intervengono, con un pensiero e la lettura di un brano dedicato alla Biblioteca, quanti ne hanno segnato la storia: Pier Bartolo Piovano ex Sindaco, Pino Catizone ex Sindaco ed ex Assessore alla Cultura, Diego Sarno Vice Presidente Commissione Cultura del Consiglio Regionale, oltre all'attuale primo cittadino Giampiero Tolardo.