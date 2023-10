Da Edisu Piemonte altri 100 posti letto: superati i 3000 posti nell’offerta di residenzialità

Edisu Piemonte mette a disposizione 100 nuovi posti letto per studenti e studentesse che scelgono Torino per il loro percorso universitario, assegnati da lunedì 16 ottobre.

I posti letto si vanno ad aggiungere ai 500 già attivati dall’inizio di questo anno accademico in numerose residenze di Edisu o convenzionate, per un totale di circa 3000 posti letto sul territorio regionale.

Le strutture interessate sono l’ex Moi in cui sono a disposizione 70 stanze singole e il CStudio di via Ariosto con 30 posti in camera doppia.

“Con queste ultime aggiunte arriva a tremila posti letto l’offerta di Edisu per gli universitari che studiano in Piemonte. Cifre che ci hanno permesso di guidare la classifica del Mur come città italiana con più nuovi alloggi messi a disposizione per l’anno accademico 2023/24. Negli ultimi anni Torino ha saputo attrarre numerosi studenti che la scelgono per la qualità dei suoi atenei ma anche per i servizi di sostegno allo studio offerti. Una strada che dobbiamo continuare a percorrere collaborando con tutti gli Enti e le Istituzioni”, ha dichiarato il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti.