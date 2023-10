Rivoli: al Liceo Darwin borse di studio per studenti in difficoltà, ricordando la professoressa Mauro

Una raccolta fondi al liceo Darwin di Rivoli per ricordare un'insegnante e il suo amore verso gli studenti

“Questa raccolta fondi nasce dal desiderio di istituire, in memoria della professoressa Elisabetta Mauro, delle borse di studio per studenti del Liceo Darwin in condizione di difficoltà”.

Sono le parole dei familiari della donna e degli amici e insegnanti del Liceo Scientifico Darwin di Rivoli che insieme hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per la loro amata professoressa recentemente scomparsa.

“Il diritto allo studio e l’inclusione sono alcuni dei tanti temi ai quali la professoressa Mauro si è dedicata con passione e generosità nel corso di tutta la sua carriera e per questo vorremmo ricordarla con la nostra iniziativa” scrivono sulla piattaforma gli organizzatori della raccolta fondi che, al momento, grazie alla generosità di molti ha ottenuto un risultato di oltre 4mila euro.