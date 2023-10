Fine dei disagi: dopo il disastro di questa estate, a Bardonecchia riaprono la rotonda di ingresso e il ponte della stazione

Da mezzogiorno di oggi, infatti, come comunicano il Comune di Bardonecchia con la Città Metropolitana, e' stata riaperta, sulla Provinciale 216 del Melezet, la rotonda all'ingresso del paese, dove si trova il Commissariato della Polizia di Stato. Aperto anche il ponte della stazione. Resterà chiusa ancora per qualche giorno via Einaudi per terminare alcuni lavori dell'hotel Betulla.

"Una notizia certamente attesa dai residenti e da turisti - commenta il sindaco di Bardonecchia, Chiara Rossetti - in questi due mesi abbiamo lavorato senza sosta per arrivare a questo risultato, consapevoli dei forti disagi dovuti alla viabilità modificata per residenti e commercianti. Ora, infatti, anche via Medail potrà tornare all'assetto originario". "Grazie a Città Metropolitana per il supporto costante, grazie a quanti hanno lavorato con impegno dal 13 agosto in avanti per raggiungere questo obiettivo - conclude il sindaco Rossetti - Ed, a questo proposito, un pensiero affettuoso va ad Alberto Dotta, direttore del Consorzio Forestale, che ci ha lasciato la scorsa settimana, il cui lavoro è stato fondamentale per arrivare a questo risultato".