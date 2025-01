Tenta di buttarsi dal ponte Umberto I: donna salvata da un poliziotto

Un poliziotto, libero dal servizio, mentre è in compagnia della famiglia in corso Cairoli nei pressi dei Murazzi del Po, durante la passeggiata, all’altezza del ponte Umberto I, ha notato una ragazza che manifestava intenti suicidi. La donna, dopo aver posato la borsetta si era seduto a cavalcioni su un parapetto, sporgendosi pericolosamente verso il fiume.



Il poliziotto, intuite le intenzioni della donna, è riuscito a metterla in sicurezza. Mentre la compagna del poliziotto l'ha distratta, l'agente le ha girato alle spalle e l'ha afferrata per la vita. La signora si è divincolata e con mani e gambe ha cercato di darsi la spinta per gettarsi in acqua ma il poliziotto è riucito a portarla al di qua del parapetto e l'ha fatta sedere sul marciapiede. La signora è andata in escandescenze e ha ribadito a voce le sue intenzioni suicide. Il poliziotto ha cercato di tranquillizzarla e ha chiamato i soccorsi.

Il personale medico intervenuto l'ha poi trasportata in ospedale per le cure necessarie.