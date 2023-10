Carcare, i detenuti si barricano per protesta: lunga mediazione della polizia penitenziaria

Estemporanea e pericolosa protesta, ieri pomeriggio, nella Casa circondariale di Torino. "I detenuti della XI Sezione del Padiglione C", racconta il segretario regionale per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Vicente Santilli, "non volevano rientrare dai passeggi. Quelli del terzo piano, in particolare, avevano messo in atto la protesta contro la decisione, assunta dall’Amministrazione Penitenziaria, di rimodulare l’operatività della Sezione, passandola da “trattamento avanzato” (ossia con regime aperto) ad "ordinario"".

La situazione ha richiamato sul posto moltissimi poliziotti in servizio di rinforzo ma, dopo una lunga opera di mediazione e senza ricorrere ad alcun atto di forza o violenza, i detenuti hanno desistito dalla protesta. Per questo, il Sappe "ritiene che l’Amministrazione penitenziaria dovrebbe riconoscere al personale di Polizia intervenuto una ricompensa per la professionalità dimostrata nella gestione dell’evento". Il sindacalista del SAPPE denuncia, infine, che “la situazione al carcere di Torino è allarmante anche perché nelle scorse settimane altri agenti hanno subito aggressioni da parte della popolazione detenuta. Il personale è sempre meno, anche a seguito di questi eventi ormai all’ordine del giorno. Troppa promiscuità tra detenuti con diverse condanne e, in questa cornice critica, pesa una significativa carenza di personale di Polizia Penitenziaria. Il personale è allo stremo e quotidianamente lavora con grande sacrificio per garantire i livelli minimi di sicurezza. Ma fino a quando potrà reggere questa situazione?”.