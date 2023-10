Degrado nel Quadrilatero, il dehors del locale diventa un wc a cielo aperto

Il Quadrilatero Romano di Torino trattato come una latrina, come un cesso a cielo aperto. È la triste immagine di via Sant'Agostino, dove al civico 17 le telecamere hanno immortalato due persone che utilizzano il dehors del locale serale per fare i bisogni. Spesso poi la coppia usa il "turet" ubicato lì per lavarsi i capelli o farsi una sorta di doccia.

Lì vicino l'oratorio