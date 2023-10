Il FolkClub rimandata la serata di musica ebraica con il Gabriele Coen Trio

ll FolkClub annulla la data del concerto del Gabriele Coen Trio, dedicato alla musica ebraica, yiddish e sefardita, previsto per il 21 ottobre.

"I recenti, drammatici accadimenti in Medio Oriente hanno repentinamente creato, a livello internazionale - spiega Paolo Lucà - una situazione di allarme e tensione generalizzati, che aumentano e peggiorano di giorno in giorno. Alla luce di ciò, in pieno accordo con la Comunità Ebraica di Torino, il Centro Studi Ebraici e Gabriele Coen, FolkClub ha deciso di rimandare il concerto di sabato 21/10 a data da definirsi, presumibilmente nella primavera 2024 o comunque quando si tornerà ad un clima decisamente più sereno e disteso".