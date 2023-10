Inalpi festeggia i 100 anni dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cuneo

Sabato 14 ottobre si è svolta a Saluzzo la quarta edizione di “Una serata con gli Ingegneri”, manifestazione organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo all’interno della quale è stato celebrato il Centenario dell’Albo Nazionale degli Ingegneri con un incontro focalizzato sul tema “Cento anni di Ingegneria: sfide e opportunità tra passato e futuro”.

L’incontro ha inoltre visto l’intervento del Sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, di Angelo Domenico Perrini - presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo - Adriano Scarzella e quello in collegamento del Governatore Alberto Cirio e del Presidente Robaldo,

La presenza di Inalpi – in qualità di partner della manifestazione come già avvenuto in passato – vuole essere una testimonianza della condivisione, da parte dell’organizzazione di Moretta, dei temi affrontati, di quella necessità di costruire oggi il domani di tutta la collettività.

All’incontro ha preso parte Federica Barbero Invernizzi che ha così riassunto il legame di Inalpi con la manifestazione. “Essere presente a questi festeggiamenti è per me un vero, e duplice, piacere sia nella veste di architetto, professione che svolgo da oltre 20 anni, che in quella di portavoce di Inalpi SpA, che ha abbracciato con entusiasmo l’opportunità di contribuire alla realizzazione di questo evento. Riteniamo infatti di avere un percorso di crescita comune con l’Ordine: un’evoluzione costante e sempre proiettata al futuro. La storia di Inalpi è fatta di passaggi e momenti contraddistinti da una forte volontà innovativa e proprio in questo ultimo anno abbiamo realizzato un nuovo progetto, con la messa in funzione della seconda torre di sprayatura del latte. Un’opera ingegneristica unica in Italia, realizzata grazie alla professionalità e preparazione di una comunità tecnica di elevato livello che opera sul nostro territorio. Una comunità con la quale ci sentiamo in stretto contatto anche per la naturale propensione all’innovazione che si è tradotta in opere edili, impianti ed investimenti, progetti che hanno caratterizzato gli ultimi anni di attività dell’azienda. Un percorso che ha segnato non solo una crescita in ambito produttivo ma che sta fortemente contribuendo a rendere Inalpi, e la sua filiera corta e controllata, realtà sempre più sostenibile”.