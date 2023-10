Stracôni, inaugura il Villaggio Salute: tre giorni di eventi divulgativi, dimostrazioni, tavole rotonde e laboratori

In occasione della 40esima edizione della Stracôni - la tradizionale camminata solidale cuneese -inaugura in piazza Galimberti (CN) il Villaggio Salute, un nuovo format di iniziative e di eventi gratuiti legati al benessere psicofisico, che aprirà le sue porte dal 10 al 12 novembre.

A cura di Lilium Spazio Medico, il Villaggio Salute è un’esperienza formativa e interattiva che vuole stimolare consapevolezza sull’importanza della prevenzione attiva: uno stile di vita attento al raggiungimento e mantenimento di un buono stato di salute psicofisica, attraverso piccole attenzioni quotidiane.

Durante le tre giornate di evento, che ospiterà 23 incontri con la partecipazione di 40 specialisti del settore sanitario, verranno affrontate diverse tematiche che coinvolgono bambini, donne, anziani e famiglie. Un calendario denso di tavole rotonde e laboratori che affronteranno in modo accessibile e con un linguaggio inclusivo molteplici argomenti, tra cui: la salute del sonno, la maternità, la sana alimentazione, il Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA), la disostruzione e il primo soccorso pediatrico.

Nel programma del Villaggio Salute si pone anche forte attenzione non solo al benessere fisico ma anche a quello mentale: numerosi saranno, infatti, gli incontri e i momenti di confronto sui temi legati l’isolamento sociale e il malessere emotivo legato a determinate fasi di vita.

Grande rilevanza verrà data alle tematiche legate all’adolescenza: un periodo importante della vita dove la ricerca dell’identità e dell’indipendenza, spingono i ragazzi verso nuovi comportamenti e nuove esperienze, tra cui l’affettività e la sessualità.

"In occasione del 40º anniversario della Stracôni, abbiamo dato vita al Villaggio Salute," afferma Marzio Allocco, Amministratore del Poliambulatorio Lilium. "Il nostro intento è fornire opportunità di apprendimento e rispondere con soluzioni pratiche alle necessità dei partecipanti. Attraverso il Villaggio Salute, Lilium si impegna attivamente a sostenere la comunità e a diventare un attore proattivo nel contesto territoriale."

Oltre agli eventi in Piazza, sarà possibile prenotare visite e check up gratuiti all’interno del Poliambulatorio Lilium in via Roma 62.

Tutti gli eventi e i check up sono gratuiti e accessibili fino ad esaurimento posti, si consiglia la prenotazione: http://bit.ly/3rZbwTe