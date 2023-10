Inferno in tangenziale: un tamponamento verso Piacenza e schianto verso Milano. Il traffico è bloccato [FOTO]

Ancora un incidente in tangenziale, anzi due. E la mattinata dei torinesi (o di chi deve passare dalla città) diventa un incubo. E' successo questa mattina, con uno scontro all'altezza dell'interscambio per Piacenza e un altro schianto verso Milano.



Nel primo caso, a causa di una dinamica ancora da ricostruire, due vetture sono arrivate a tamponarsi mentre si trovavano in corsia di sorpasso.

Il bilancio è di una persona ferita e portata in codice verde all'ospedale di Rivoli, mentre le ripercussioni più gravi si sono verificate sul traffico, con il flusso delle auto bloccato su entrambe le corsie. Sul posto, gli uomini della Polizia stradale sono intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza e riportare la situazione alla normalità.



Altro incidente invece all'altezza dell'uscita IV novembre, direzione Milano. Un'auto è sfuggita al controllo del suo conducente andandosi a schiantare. Il bilancio è di un ferito portato, anche lui, all'ospedale di Rivoli, ma in codice giallo. Code e difficoltà anche in questo caso.



Si segnalano infinite code di camion, con tempi che possono superare i tre quarti d'ora per un tratto - come da Borgaro e Sito - che di solito richiede molta meno attesa.