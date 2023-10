Un contributo di 300 mila euro per l'estensione della fibra ottica nelle Valli Olimpiche

La Città metropolitana di Torino concederà un contributo di 300.000 euro all’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, per sostenere l’estensione della dorsale in fibra ottica tra le Valli di Susa e Chisone nella tratta Fenestrelle-Oulx, a favore degli operatori attivi sul territorio e delle utenze pubbliche e private che fruiscono dei servizi di connettività garantiti dall’attuale infrastruttura.

Il contributo è previsto da un decreto della Consigliera delegata allo sviluppo economico, alle attività produttive, al turismo e alla pianificazione strategica, Sonia Cambursano, con il quale viene approvato uno schema di accordo per la diffusione della banda larga e la riduzione del digital divide. L’accordo definisce lo scopo e le modalità della collaborazione tra la Città metropolitana, il Consorzio TOP-IX-Torino Piemonte Internet EXchange, l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, i Comuni di Cesana Torinese, Fenestrelle, Oulx, Pragelato, Sestriere e Usseaux.

Come spiega la Consigliera metropolitana delegata Sonia Cambursano, “il progetto presentato da TOP-IX e oggetto dell’accordo prevede innanzitutto il ripristino e l’utilizzo della rete in fibra ottica realizzata in vista delle Olimpiadi Invernali del 2006 e abbandonata dopo l’evento olimpico. Il territorio ospiterà nuovamente nei prossimi anni eventi sportivi di rilevanza mondiale. Senza dimenticare che, per i cittadini residenti nelle valli, siano essi operatori turistici, famiglie, persone anziane e fragili, volontari che operano nelle associazioni, la banda larga è uno strumento essenziale per scongiurare l’isolamento sociale ed economico”.

Il progetto presentato dal Consorzio TOP-IX si propone di dare ridondanza ai collegamenti oggi separati in Valle Susa (con nodi attivi su Torino da Avigliana, Bussoleno, Susa, Oulx Bardonecchia) e in Valle Chisone (oggi limitati a Pinasca e, entro inizio novembre, a Fenestrelle). Una volta uniti in un anello, tali collegamenti saranno funzionanti anche nel caso di interruzioni della fibra. Una volta completato l’anello, sarà possibile, se e dove necessario, collegare in fibra eventuali particolari utenze prossime al percorso della fibra stessa.

L’anello così realizzato garantirà la massima affidabilità e disponibilità al sistema, migliorando in modo significativo le prestazioni della rete, in termini di capacità di trasporto, sicurezza e garanzia di servizio. Oltre a migliorare l’affidabilità delle connessioni Internet in entrambe le Valli, sarà possibile in futuro, con una progettazione e finanziamenti ad hoc, ottimizzare le coperture radio nelle aree ancora oggi digitalmente disagiate ad Usseaux, Pragelato, Sestriere e Cesana.

Inoltre, dopo l’attivazione del nodo di Fenestrelle, si potrà realizzare un progetto, già nelle intenzioni del GAL locale, per la digitalizzazione, con servizi diretti ai cittadini delle frazioni di Fenestrelle, Usseaux e Roure; in particolare a vantaggio dei cittadini anziani e più fragili, con servizi quali la telemedicina. Il progetto potrà essere esteso alle frazioni di Pinasca, Perosa Argentina, Pomaretto e ad altre località vicine ai nodi. La nuova infrastruttura darà maggiore affidabilità alla rete della Val Cenischia, realizzata mediante la collaborazione con Open Fiber e grazie alla disponibilità di un asset di Iren Energia.

Sarà inoltre possibile, attraverso la nuova infrastruttura, supportare Open Fiber nell’attivazione di eventuali punti di contatto nazionali della rete a banda ultra larga in fase di realizzazione anche in Val Chisone. L’infrastruttura potrà essere anche di supporto per i futuri servizi di connettività che saranno erogati durante i Giochi Mondiali Universitari invernali del 2025.

Grazie alla soluzione ad anello proposta, i disservizi, per taglio fibra o manutenzioni ordinarie e straordinarie, si ridurranno notevolmente e i circuiti saranno repentinamente riattivati mediante la riconvergenza automatica e l’instradamento dei pacchetti su percorsi alternativi lungo l’anello in fibra ottica.

L’infrastruttura ad anello garantirà anche una protezione nella gestione ed erogazione dei servizi telematici lungo l’autostrada A32 e in direzione del traforo del Frejus. In futuro si potrà migliorare l’affidabilità della rete in direzione Bardonecchia (tratta fuori dall’anello in fibra ottica previsto nel progetto), mediante l’acquisizione di una coppia di fibre ottiche nella tratta indicata, nella disponibilità di un operatore del Consorzio TOP-IX.