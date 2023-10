Claudio Baglioni aggiunge una nuova data torinese per il suo tour "aTUTTOCUORE"

In seguito al successo dei maxieventi nei grandi spazi outdoor che – dopo lo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, l’Arena di Verona e il Velodromo Paolo Borsellino di Palermo­­ – si concluderanno all’Arena della Vittoria di Bari venerdì 20 e sabato 21 ottobre, il programma 2024 del Rock-Opera-Show “aTUTTOCUORE” di CLAUDIO BAGLIONI si arricchisce di quattro nuove date, tra cui una torinese.

Alle date del 25, 26 gennaio al Pala Alpitour si aggiunge quella 27 gennaio.

I biglietti saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11 di oggi, giovedì 19 ottobre. Dalle ore 11.00 di venerdì 20 ottobre, invece, saranno disponibili su TicketOne.it