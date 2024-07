Meisino, ambientalisti sul piede di guerra accolgono gli esponenti del Comune: "No al parco dello sport"

Un centinaio di ambientalisti sul piede di guerra hanno accolto gli esponenti del Comune di Torino che nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 25 luglio, hanno fatto un sopralluogo al Meisino, dicendo in modo chiaro con slogan e striscioni il loro no al progetto del parco dello sport. Confronto dai toni molto accessi L'idea di trasformare parte dell'area verde in un centro dello sport non piace ai comitati e ai gruppi ambientalisti, i quali numerosissimi hanno partecipato all'ultimo sopralluogo del Comune nel parco, non facendo mancare contestazioni su più aspetti.

Infatti il sopralluogo non si è svolto nel migliore dei modi, quasi a sembrare un dibattito tra città e contestatori, anche molto acceso in alcuni momenti. Dopo una mezz'ora tranquilla di lavori consiliari, il pubblico ha fortemente contestato i politici presenti, creando così un momento al quale non sono mancati i botta e risposta. Al centro delle polemiche l'abbattimento degli alberi, ma soprattutto il forte impatto ambientale che ne comporterà sul parco. "Basta, state devastando questo parco"

"State devastando questo parco", commenta a gran voce il rappresentante del comitato Salviamo gli alberi di corso Belgio Roberto Accornero. A cui non è mancata la risposta del Dem Tony Ledda: "Siamo dalla parte dei cittadini, stia tranquillo che non siamo dei devastatori". "Se non lo siete allora andatevene altrimenti non toccate gli alberi", ha infine replicato Accornero. "Non deve essere toccata una sola pianta"

"La città dice che ci saranno abbattimenti al minimo, ma qui non ce ne deve essere nemmeno uno", ha replicato tra i presenti un signore. Ma ad incalzare la discussione in tutta risposta ha replicato il consigliere dei Radicali Silvio Viale: "In qualsiasi foresta vengono abbattute le piante, non diciamo cavolate."

"Con l’approvazione del Progetto esecutivo dell’intervento ad opera dalla Giunta comunale, avvenuta il 9 luglio scorso, si è deciso di cambiare profondamente la natura e la funzione dell'unica area della Città di Torino tutelata dall'Unione Europea - commentano gli ambientalisti del Comitato Salviamo il Meisino - Non comprendiamo l’utilità del sopralluogo da parte dei Consiglieri comunali oggi, soprattutto quando tutto è già stato deciso". Anche l'opposizione soffia sul fuoco

Inoltre alla giunta torinese non sono mancati gli attacchi dell'opposizione: "È evidente l’imbarazzo dell’assessore Tresso durante il sopralluogo al Meisino, partecipato e contestato - ha commentato il capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech - Infatti l'assessore allo sport Mimmo Carretta anziché assumersi le responsabilità in merito alla scelta del progetto e rispondere alle tante domande di cittadini preoccupati si è furtivamente allontanato dalla commissione."