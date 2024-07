La scuola di corso Caduti sul Lavoro avrà una classe in meno, l'assessora Salerno: "Così lavora e resta stabile"

A febbraio alcuni genitori della Circoscrizione 8 protocollavano una petizione preoccupati della riduzione delle sezioni nelle scuole d’infanzia e in particolare di quella di corso Caduti sul Lavoro.

Per l'anno prossimo infatti, si passerà da 5 sezioni, a 4 sezioni una con 20 studenti, una da 22, una da 23 e una da 24. "Un numero giusto che permette alla scuola di lavorare e rimanere stabile" commenta l'assessora Carlotta Salerno che martedì è intervenuta durate la commissione della Circoscrizione 8. Una commissione durante la quale si è discussa l’interpellanza del consigliere Alessandro Lupi (Civica per la 8) che riportava l'attenzione proprio sulla petizione.

I firmatari avevano infatti appreso la notizia della chiusura della sezione di corso Caduti sul Lavoro tramite accorpamento il 30 gennaio. Una scelta che ha subito suscitato preoccupazioni, soprattutto per il destino della scuola stessa e per l’accoglienza di bambini e bambine con disabilità in classi più affollate.

"Non pensiamo di chiudere altre sezioni - chiarisce Carlotta Salerno - Non vogliamo chiudere la scuola, ma stabilizzarla nel medio e lungo termine".

Una strategia messa in atto in tutta la città non solo nelle scuole della Circoscrizione 8. "In generale, su tutta la città stiamo prendendo atto del calo demografico considerando che ci sono 180 posti ogni 100 bambini. Le scuole così vanno in sofferenza".

"Tra il 2017 e il 2023 - spiega l'assessora - Nizza Millefonti in particolare ha perso il 33% dei bambini. Sulla Circoscrizione 8 il calo è stato del 23%. Si è passati da 3032 bambini nel 2017, a 2326 nel 2023. Nizza Millefonti, da 743 a 498. Nella Circoscrizione 8, dopo le vari fasi di accettazione per l'anno 2024/2025 avevano 594 posti, erano vuoti 184 posti nelle scuole comunali e 180 in quelle convenzionate. A luglio sono ancora liberi 92 posti".

“Ho chiesto e ottenuto dall'Assessora Salerno - aggiunge il presidente Massimiliano Miano - l'impegno di aggiornare il territorio della 8, ad ogni inizio di anno scolastico, sui numeri, classi e sezioni che potranno eventualmente subire variazioni in eccesso e in difetto, mantenendo salda l'eccellenza della buona scuola che da sempre contraddistingue la nostra città”