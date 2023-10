Nel cuore di Torino, la nuova mostra di Stefano Berardino è un omaggio alla FIAT

Nel cuore di Torino, a due passi dal Duomo e dalle Porte Palatine, la storia

della FIAT viene celebrata attraverso una mostra che ripercorre i modelli

più iconici del brand torinese.



L’idea è del giovane artista Stefano Berardino che venerdì 20 ottobre

inaugura la sua nuova personale “L’evoluzione del mit o italiano”

all’interno gli eleganti spazi dell’hotel NH Collection Torino Santo Stefano

realizzato dagli architetti Gabetti, Isola e Fusari in pieno Quadrilatero

Romano.





Una ventina le opere portate in mostra da Stefano Berardino, il pittore

ortese conosciuto come l’artista dei motori, che delle automobili, sua più

grande passione, ha fatto il soggetto principale della propria produzione

pittorica.



Dalla storica 500A del 1936 all'attuale 500 Elettrica e Topolino 2023,

passando per le 500 one-off Armani, Bulgari e Kartell, quello di Berardino è

un viaggio nei motori e nella storia della casa automobilistica torinese,

attraverso i modelli più significativi che hanno reso la FIAT celebre in

tutto il mondo.





Non solo “bei ritratti di automobile” ma accattivanti e fedeli riproduzioni

delle quattro ruote di ieri e di oggi, le opere in mostra sono realizzate su

tela, montata dall’artista stesso, e dipinte ad olio o acrilico, con spatola

e pennelli, in un rigoroso stile grafico che strizza l’occhio alla Pop Art,

su uno sfondo materico spesso impreziosito da sabbia e polvere di quarzo.





Preciso e accorto, Stefano Berardino descrive le auto nella loro esattezza

strutturale ma attribuendone un valore iconico che le rende simbolo, rimando

a qualcosa di altro che va a toccare la parte più emotiva dell’osservatore.

Fino all'8 gennaio.





Per info: www.stefanoberardino.com/; www.stefanoberardino.com