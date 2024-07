Mondiali di karate in Giappone, arriva da Nichelino la prima medaglia italiana

Il karate non è stato inserito tra le discipline olimpiche per Parigi, così i migliori interpreti sono impegnati in questi giorni nella Coppa del Mondo in svolgimento a Tokyo.

Da Cristian Arlotti la prima medaglia azzurra

Da Nichelino è arrivata la prima soddisfazione e la prima medaglia per la pattuglia azzurra: l'ha conquistata Cristian Arlotti, bronzo nella categoria 75 Kg Senior per gli atleti tra 18 e 39 anni.

Verzola: "Non poteva esserci inizio migliore"

Un inizio incoraggiante, che ha fatto dire ad uno degli accompagnatori (nonché assessore alle Politiche giovanili del Comune di Nichelino) Fiodor Verzola: "Alla vigilia qualunque risultato, comunque fosse andata, sarebbe stato un successo a prescindere. Questo avvio va oltre le più rosee aspettative: ora attendiamo anche gli altri atleti".