“Best practices award 2023” del consiglio d’ Europa assegnato a “Historic cafes route”

Il Convegno organizzato dall’Associazione Caffè Storici di Torino e Piemonte, che si è svolto nel giugno 2023 a Torino, dal titolo “Historic Cafés Route: tangible and intangible living heritage”, è stato premiato con il “Best Practices Award 2023”.

Un premio quindi targato Torino e Piemonte, quello assegnato all’Historic Cafés Route - uno dei 47 itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa - durante il forum annuale delle “Cultural Routes of the Council of Europe” - che si è svolto a Lodz, Polonia, dal 20 al 22 settembre 2023.

Il Best Practices Award 2023 è stato conferito per la categoria “Valorizzazione della memoria, della storia e del patrimonio europeo”.

Un risultato straordinario, considerando il fatto che Historic Cafés Route è stato certificato come Itinerario Culturale europeo solo nel giugno 2022; è quindi un tangibile riconoscimento del grande lavoro svolto in questo breve periodo.

A maggior ragione è grande la soddisfazione dall’Associazione Caffè Storici di Torino e Piemonte che, con il suo partecipato convegno, è stata essenziale per il raggiungimento di questo ambito premio.

“Siamo entusiasti del successo del Convegno di giugno – dichiara Edoardo Cavagnino presidente dell’Associazione Caffè Storici di Torino e Piemonte - realizzato anche grazie al supporto di Camera di Commercio di Torino, Unioncamere Piemonte e Gallerie d’Italia, e molto orgogliosi – da piemontesi – di aver contribuito all’ottenimento di questo importante Premio internazionale. La Route di cui facciamo parte ha un potenziale enorme, riuscendo a coniugare la tradizione ultracentenaria dei nostri Caffè Storici e la modernità che ci viene imposta dal mercato. Abbiamo inoltre l’ambizione di farci capofila di un grande progetto culturale internazionale che, partendo dal Piemonte, potrebbe rivoluzionare il turismo culturale, trend fortunatamente in grande crescita.“

Il convegno ha infatti messo in primo piano l'importanza della collaborazione tra Itinerari Culturali. E, proprio durante l’incontro di Torino, i rappresentanti degli Itinerari Culturali certificati dal Consiglio d'Europa che attraversano il Piemonte, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che ha l'obiettivo di fare squadra per creare una rete di promozione e conoscenza reciproca, con l’intento di salvaguardare, valorizzare e far conoscere il patrimonio storico, architettonico della Regione Piemonte. A questo già importante gruppo si potrebbe aggiungere in futuro anche tutto il complesso dei siti UNESCO regionali, con l’obiettivo ultimo di fornire al “turista” (locale o forestiero che sia) la possibilità e l'opportunità di conoscere il grande patrimonio della nostra Regione, attraverso prodotti turistici - culturali, che coinvolgano visite ed eventi comuni.

All'evento di giugno hanno partecipato i membri di 15 Itinerari Culturali piemontesi certificati dal Consiglio d'Europa, insieme ad accademici, istituzioni e rappresentanti dell'Itinerario dei Caffè Storici.

Il riconoscimento come “Best Practices Award 2023” non è un punto di arrivo, ma uno stimolo nell’affrontare la sfida per i prossimi anni, per continuare a lavorare insieme, impegnandosi a valorizzare i Caffè Storici come patrimonio da vivere, per tutti.