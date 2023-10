Torino città di ballerini: con "BallaTorino" le piazze e le strade si riempiono di danze

Ballerini (professionisti e non) di tutta Torino, unitevi! Da oggi a martedì 24 ottobre, infatti, torna “BallaTorino” Social Dance, progetto della Fondazione Contrada Torino Onlus con l'obiettivo di portare la danza in tutte le sue espressioni a dialogare con il territorio della città, in particolar modo le sue strade e le sue piazze.

BallaTorino Social Dance

“BallaTorino” si concretizza in 65 appuntamenti in più di 20 luoghi e vede la partecipazione di 45 scuole e associazioni di danza con oltre 500 tra maestri e ballerini. Tra le location scelte c'è un grande classico, come la sala da ballo “Le Roi Music Hall” di via Stradella 8, ma anche altre meno convenzionali che consentono di contaminare l'arte della danza a temi come la socialità e la cura: tra queste, spiccano il Distretto Sociale Barolo e l'Ospedale Mauriziano. Nella giornata di sabato, invece, l'evento si fonderà con “Circoscrizioni in mostra” attraverso diversi flash mob sparsi per tutta la città, mentre domenica alle 15 spazio a balli da tutto il mondo sotto la “Tettoia dei contadini” di Porta Palazzo e nella Galleria Umberto I.

Non una semplice rassegna di ballo

Il modello su cui si basa, inoltre, ha delle caratteristiche che vanno al di là dell'essere una semplice rassegna di ballo: “BallaTorino - spiega il direttore della Fondazione Contrada Germano Tagliasacchi – vuole rendere noto il meno noto, dalle vie porticate storiche del centro fino ai luoghi di vita e aggregazione meno conosciuti, restituendo al ballo la sua funzione primaria di aggregatore sociale negli spazi pubblici”. “Abbiamo eliminato la parola festival - aggiunge il coordinatore del programma Luigi Ratclif – perché BallaTorino è un progetto per la città che proveremo a portare anche in altri territori: ognuno di noi è stato, almeno una volta nella vita, un ballerino”.

Il supporto istituzionale

Non poteva mancare il supporto istituzionale: "Le politiche sulla danza - commenta il dirigente del settore cultura della Regione Piemonte Marco Chiriotti – sono sempre importanti e costanti raccogliendo frutti nella crescita di realtà professionali riconosciute. La danza è il filo rosso che unisce le arti performative all'inclusione sociale, al benessere e al teatro di comunità”.

"L'iniziativa - aggiunge l'assessore al commercio della Città di Torino Paolo Chiavarino – colpisce per il suo taglio non solo culturale ma anche sociale e di cura, tutti aspetti che fanno bene alla comunità. In un periodo come quello che stiamo vivendo, trasmettere gioia è un segnale della vera natura dell'uomo, fatta per divertirsi e stare insieme. Unire così tanti stili di danza e nazioni così variegate è una bella dimostrazione di comunione tra fratelli a livello universale”.

Il programma completo è disponibile a questo link: https://ballatorino.it/?page_id=2769