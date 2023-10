Les chambres rouges di Pascal Plante vince la 23esima edizione del THorror Fantastic Film Fest

Vince la ventitreesima edizione del THorror Fantastic Film Fest il thriller-drama canadese Les chambres rouges di Pascal Plante.

Questa la motivazione della Giuria 1° Premio Lungometraggi: Sostenuto dall'interpretazione magnifica di Juliette Gariépy e dalla forte visione registica, è un disturbante incubo realistico che alimenta l'immaginazione dello spettatore, trovando nuovi modi per farlo sentire in ansia. Con una storia dal ritmo serrato e imprevedibile e una protagonista impenetrabile, il film tiene con il fiato sospeso fino alla sua sconvolgente conclusione".

TRAMA - Kelly-Anne, una giovane modella, dimostra un interesse morboso per il caso di Ludovic Chevalier, presunto serial killer accusato di aver torturato e ucciso delle ragazzine per alimentare il mercato degli snuff movie nel dark web. La discesa in una realtà sempre meno definita si fa inesorabile quando Kelly-Anne decide di mettersi alla ricerca di uno dei video incriminati. Parente di Cronenberg, Glazer e Assayas, un gelido e affilatissimo thriller-drama psicologico che, tematizzando il successo e la moda delle produzioni audiovisive true crime, dipinge l’impietoso scenario della nostra relazione disfunzionale e ossessiva con l’enorme specchio distorto delle immagini digitali.