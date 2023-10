A Le Gru, il nuovo mercatino Food & Drink con prodotti di stagione, selezionati e a km zero

I sapori e i profumi di tanti interessanti produttori e realtà enogastronomiche artigiane arrivano a Le Gru per Food & Drink, il nuovissimo mercatino con stand esperienziali per gustare e acquistare proposte genuine passeggiando per il più divertente fra i centri commerciali del Piemonte in collaborazione con VIVAVOCE.



Sabato 28 e domenica 29 dalle 10 alle 20 nell’area esterna coperta al primo piano in Piazza Centrale ci sarà a possibilità di acquistare prodotti di stagione, selezionati e a km zero direttamente da piccoli produttori, ma anche di fermarsi e approfittare per sperimentare qualche piatto nuovo in un vero e proprio viaggio fra gusti e prodotti di eccellenza.



In questa occasione Le Gru porta così avanti la tradizione dei mercatini del fine settimana, consolidando il proprio ruolo di attrazione e coinvolgimento per una comunità non solo di clienti, ma di persone.



Passeggiando fra gli stand si potranno assaggiare e comprare i prodotti del Caseificio Ceirano Villosio che dal 1870 produce formaggi gustosi con professionalità, esperienza e scelta accurata delle materie prime, i salumi affumicati con il legno di faggio e i formaggi realizzati con il latte locale e genuino da La Calabria a casa tua, le delizie alimentari liguri realizzate prodotti biologici sani e di alta qualità di Le delizie del Cupin, gli squisiti pretzel, i pani salati o dolci e le specialità enogastronomiche tipiche della cucina tradizionale greca di Scalese. Ma anche gli snack dolci e salati, cioccolato, caramelle introvabili, biscotti, patatine, carne secca, popcorn e tantissimi altri prodotti provenienti direttamente da Stati Uniti d'America e Giappone trovati da American Otaku. Alma Lab propone pane e tante prelibatezze salate e di pasticceria, realizzati con esperienza, passione e originalità unendo gusto e raffinatezza, cura del dettaglio e sapori autentici e grazie a Nocciola amore mio tutta la genuinità dei prodotti realizzati con la nocciola gentile dell’Alta Langa. E dopo tante proposte gastronomiche non possono mancare le birre artigianali piemontesi di Birra stronza e le pregiate etichette di vino italiane ed estere di Enoteca passami il calice. Cantina Fratelli Pagliero di Vinchio, nel Monferrato, porta a Le Gru vini che raccontano storie secolari, sapori avvincenti, immagini nitide nella memoria di chi vive tra queste affascinanti colline.

Al mercatino sarà presente anche Arkè Onlus che attraverso il progetto "Un Dentista per Amico" offre cure dentali gratuite a bambini e ragazzi a disagio socioeconomico, insegnando nelle scuole e nelle comunità l'importanza dell'igiene orale, della sana alimentazione e degli stili di vita corretti.



Nello stesso fine settimana, per tutti, ma soprattutto per i più piccoli, a Le Gru si rinnova anche la tradizione del “dolcetto o scherzetto” di Halloween: gli esercizi commerciali del centro accoglieranno le piccole maschere con dolciumi e caramelle e il personale di Le Gru regalerà divertenti gadget ai travestimenti più divertenti.