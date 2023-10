Chiude la “Cucineria Berlicabarbis” a Borgo Rossini: “Decisione dolorosa, ma necessaria”

Borgo Rossini perde una delle sue attività commerciali: domenica, infatti, ha chiuso definitivamente i battenti dopo oltre 6 anni la “Cucineria Berlicabarbis” di via Parma 61, primo e unico ristorante della nota catena torinese di torterie (che comunque resteranno aperte), noto anche per il particolare arredamento con le altalene usate come sedute

L'addio sui social

Come spesso accade in questo caso, le parole di addio sono state affidate ai canali social: “È - si legge sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram – una decisione dolorosa, che abbiamo cercato in tanti modi di evitare, ma ormai diventata necessaria. Sono stati anni belli, bellissimi, pieni di soddisfazioni, di tante prime volte, di esperimenti, di grandi sorrisi, tra i tavolini, dietro il bancone e tra i fornelli, di giornate di tutto esaurito e di totale esaurimento”.

“Messi a dura prova”

Il messaggio lascia trasparire anche alcune difficoltà sopraggiunte nel corso del tempo: “Questi anni – prosegue il messaggio - ci hanno anche messi a dura prova: abbiamo attraversato vari cambiamenti e qualche sconvolgimento interno da cui siamo usciti un po’ traballanti, abbiamo visto poi il periodo pandemico fare in tanti piccoli pezzetti belle conquiste che avevamo costruito non senza difficoltà; sicuramente abbiamo commesso anche qualche errore, ma abbiamo provato in ogni caso ad aggiustare la rotta per fare in modo che la Cucineria fosse un posto dove sentirvi sempre un po’ a casa”.

Il futuro

In futuro, in ogni caso, gli affezionati potranno continuare a trovare le specialità delle pasticcerie sparse a Torino (tra cui la vicina “sede centrale” di via Catania 10, dove comunque verranno serviti piatti all'ora di pranzo): “Per noi – concludono - è arrivato il momento di mettere a riposo nel cassetto questo ‘sogno salato’ per recuperare energie e pensieri positivi da usare al meglio in progetti in essere e in divenire. In ogni caso questo non è un addio: trovate sempre un pezzettino di noi in ogni torteria della famiglia Berlica e anche al Velò Berlicabarbis di corso Casale 144”.