Dove acquistare pitture e vernici di alta qualità? San Marco offre prodotti innovativi e rispettosi per l’ambiente

Passando in rassegna la proposta di San Marco, brand italiano parte del celebre San Marco Group, clienti italiani ed esteri possono individuare, con estrema facilità, tantissimi prodotti di elevata qualità, che spaziano dalle vernici alle pitture per interni. Il brand italiano, oggi, potendo contare anche su un fitto network di rivenditori specializzati, è riuscita ad affermarsi come un importante punto di riferimento sull’intero territorio nazionale.

Il marchio italiano s’impegna ogni giorno per fornire al proprio pubblico il miglior servizio possibile. Non a caso, punta a posizionarsi come prima realtà industriale del nostro Paese nel campo dei sistemi vernicianti dedicati all’edilizia professionale, sia in termini di quote di mercato che di copertura territoriale e di qualità dei prodotti.

Il colorificio, potendo contare su un’esperienza affinata in oltre 80 anni d’attività, realizza prodotti tecnologicamente all'avanguardia, innovativi e rispettosi dell'ambiente. Mira infatti a consolidare le relazioni con gli acquirenti italiani ed esteri, mediante un'offerta di servizi qualificati, e a rappresentare un autorevole punto di riferimento per clienti, fornitori, collaboratori e stakeholders coinvolti in termini di responsabilità sociale ed etica aziendale. L’obiettivo finale? Promuovere la cultura dell'edilizia del restauro e il valore del Made in Italy in tutto il mondo.

Per la distribuzione dei propri prodotti, il brand può fare affidamento su una fitta rete di rivenditori, quasi 1.000, distribuiti in tutta Italia. A ciò si uniscono anche centri di assistenza professionali riforniti e specializzati, che vanno a formare la rete premium.

Nella proposta di pitture San Marco s’incontrano numerosi prodotti, dagli smalti alle pitture per interni, passando per stucchi, impregnanti per legno, finiture e diluenti. Oltre che dall’e-commerce www.san-marco.com possono essere acquistati anche presso centinaia di rivenditori specializzati, attivi sia nel nostro Paese che oltre confine.

Sempre navigando tra le pagine del portale ufficiale, i clienti possono approfittare anche di una sezione dedicata alle ultime news di settore. Senza scordare i contenuti del blog, che includono indicazioni, spunti e consigli preziosi.

Ad ogni modo, qualora l'utente avesse dubbi, domande o necessità di supporto, può sempre contare sul puntuale servizio di customer care multi-canale e su una completa sezione “FAQ”, che raccoglie risposte rapide alle domande più ricorrenti.

Acquistare online è davvero semplice. Dopo aver selezionato i prodotti desiderati è sufficiente procedere con il pagamento. Le modalità di transazione disponibili, fra cui carte di credito o debito, assicurano trasparenza e completa protezione. Le spedizioni sono effettuate da corriere espresso in 2-4 giorni lavorativi. Infine, è prevista l'opportunità di richiedere il reso (entro 14 giorni dalla data di consegna) su articoli bianchi o non colorati.