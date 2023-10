Lear, dopo lo stato di agitazione oggi è arrivato il primo sciopero dei lavoratori a Grugliasco

Lo avevano promesso il giorno in cui, dopo l'incontro in Regione, si erano ritrovati sotto il Grattacielo per ascoltare le novità sul loro futuro. I lavoratori della Lear volevano fare "rumore" e lo hanno fatto questa mattina, con un'ora di sciopero e presidio ai cancelli della fabbrica di Grugliasco in occasione delle uscite su entrambi i turni.



Si tratta del primo sciopero dalla proclamazione dello stato di agitazione del 12 ottobre scorso, appunto, quando le rsu avevano spiegato ai partecipanti al picchetto di presiodio in via Nizza che la cassa integrazione li avrebbe accompagnati fino alla fine del 2023, ma che da quel momento in poi non c'era alcun tipo di progettualità. E ancor meno di certezza.