Liposuzione Verona: un corpo da sogno grazie ai migliori professionisti

Insieme alla mastoplastica additiva la liposuzione è l’operazione chirurgo-estetica più richiesta e più eseguita in Italia. Nel rimodellamento corporeo che elimina l’adipe in eccesso Verona offre eccellenza e professionalità, con centri specialistici certificati che escludono la necessità di spostarsi verso altre città.

Nuove tecniche e tecnologie permettono oggi di sottoporsi a una liposuzione Verona senza rischi e senza dolori: l’intervento è stato reso meno invasivo ricorrendo per esempio all’uso delle onde elettromagnetiche che rompono e ammorbidiscono l’adipe prima che venga aspirata, riducendo di fatto il trauma ai tessuti circostanti.

È dunque possibile sottoporsi all’operazione in totale sicurezza, tenendo conto di alcune precauzioni sempre necessarie.

Liposuzione Verona in sicurezza

La liposuzione Verona può effettuarsi anche ino con ricovero di una sola notte. L’operazione non deve tuttavia essere sottovalutata: è un intervento chirurgico vera e proprio non esente da rischi e complicazioni. Mai considerarla un’alternativa alla perdita di peso e mai asportare una quantità di grasso superiore al 5% del proprio peso corporeo.

È molto importante affidarsi solo a chirurghi esperti nel rimodellamento corporeo chirurgico e a cliniche dove siano rispettati rigidi protocolli in tema di igiene e sicurezza.

Non conta solo la professionalità e l’esperienza del chirurgo ma quella dell’intera equipe della liposuzione Verona. Rilevante è per esempio la qualifica dell’anestesista che proporrà la tecnica anestetica più adatta (anestesia locale, con o senza sedazione, oppure anestesia peridurale o generale) a seconda delle caratteristiche dell’intervento e del quadro clinico del paziente.

Confrontarsi con un chirurgo esperto in liposuzione Verona significa anche trovare preparazione a aggiornamento su tecniche e nuove tecnologie, il che offre spesso una più ampia possibilità di scelta circa la procedura da seguire durante l’intervento. La personalizzazione costituisce insomma la chiave del successo di questo tipo di operazione. Per chi teme bisturi e sala operatoria ci sono inoltre altre opportunità.

Liposuzione Verona: l’alternativa non chirurgica

La liposuzione Verona non chirurgica è conosciuta anche come “criolipolisi” e consiste nel congelamento degli adipociti mediante apposito macchinario dotato di manipoli intercambiabili. Il grasso distrutto nel corso della seduta viene poi eliminato dal corpo fisiologicamente, attraverso il sistema linfatico e per via gastroenterica.

Il metodo è sicuro e anche particolarmente confortevole per il paziente, che avverte soltanto una sensazione di addormentamento in corrispondenza della zona trattata. È inoltre possibile tornare subito alle proprie attività quotidiane, mentre il periodo post operatorio della liposuzione è pari ad almeno 15 giorni.

Liposcultura Verona: è diversa dalla liposuzione?

Liposuzione e liposcultura: la prima coinvolge ampie parti del corpo e ha come unico obiettivo la riduzione della massa grassa, la seconda, invece, è un intervento “di precisione” su aree più ridotte e serve a spostare l’adipe da zone indesiderate verso zone che necessitano di acquistare volume.

In città è possibile richiedere entrambi gli interventi a diversi centri specializzati. La liposcultura Verona viene effettuata in cliniche all’avanguardia, dotate di tecnologie capaci di migliorare il comfort del paziente durante la seduta e ridurre i tempi di recupero.

La liposcultura Verona “4D” conosciuta anche come liposcultura Verona “vaser” (dal nome del macchinario impiegato per effettuarla) promette in particolare risultati di altissima precisione permettendo al chirurgo di modellare il corpo proprio come farebbe uno scultore, spostando le adiposità da un punto all’altro senza compromettere l’integrità di nervi e vasi sanguigni. Così procedendo è possibile alzare i glutei, rimodellare pettorali, addominali e maniglie dell’amore ed eliminare il doppio mento.

Liposuzione Verona, costi dell’intervento

In tema disi deve certamente considerare che poiché non è necessario eseguire l’operazione altrove si risparmia innanzitutto proprio grazie alla presenza di cliniche in città che garantiscono alti standard.

I costi della liposuzione a Verona variano in base alla condizione di partenza del paziente e ai risultati prefissati insieme al chirurgo: sul prezzo influisce infatti l’estensione dell’area da trattare e il numero di zone oggetto d’intervento.

Ragionare sul budget da investire ha senso solo se si vuole escludere chi propone un prezzo troppo basso: in questo caso la clinica specializzata in liposuzione Verona sta probabilmente cercando di risparmiare su questioni fondamentali per la sicurezza e la salute del paziente. Non vale insomma la pena correre questo rischio, mai adeguatamente controbilanciato dal risparmio economico.