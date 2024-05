Da Natalia Ginzburg a Michela Murgia: "Sarà un Salone che celebra le donne" [VIDEO]

Il Salone del Libro 2024 mai come prima d'ora celebra le donne. Lo fa partire dalla prima direzione al femminile, quella di Annalena Benini, che a poche ore dall'apertura dei cancelli del Lingotto Fiere non vede l'ora di cominciare.

“Sono molto emozionata non vedo l’ora che inizi, anzi a questo punto lo considero iniziato - commenta la direttrice -. C’è un programma ricco e variegato che dà la parola a tutti, che celebra le grandi donne, scrittrici, pensatrici, filosofe del passato, del presente e del futuro".

Vita Immaginaria è titolo di Natalia Ginzburg che dà il titolo all'edizione di quest'anno, ma tra gli eventi è presente anche un omaggio a Virginia Wolf, mentre a Grazia Deledda sarà destinato il Premio InediTo, la cui cerimonia sarà proprio all'interno della kermesse.

Insomma ampio spazio alle quote rosa, ma altrettanto sarà dato anche alla sensibilizzazione e alla parità di genere.

"Ci sono incontri dedicati al contrasto della violenza di genere, tra questi l'incontro di Elena Cecchettin che risponderà alle domande dei ragazzi" continua Benini.

Infine, un momento dedicato al ricordo di Michela Murgia che solo un anno fa incontrava il pubblico torinese durante il Salone. "Un momento di ricordo che si intitolerà come il suo ultimo libro, Ricordatemi come vi pare. In ricordo dell’ultimo incontro con Michela, abbiamo costruito una piccola sorpresa per gli spettatori".