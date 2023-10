Polo sanitario di Lanzo, Icardi: “Riprese le attività ambulatoriali, in previsione investimenti tecnologici mirati”

"L'Asl To4 comunica che il presidio ospedaliero di Lanzo dalla fine della pandemia ha ripreso e riattivato le attività ambulatoriali e ne ha aggiunte altre (gastroenterologia geriatrica, ablazioni in radiofrequenza, ampliamento visite pneumologiche ecc.). Sono in previsione investimenti tecnologici mirati (ecografi, riammodernamento sale operatorie) che consentiranno di ampliare ancora, sia le attività ambulatoriali che la piccola chirurgia. Già nel corso del 2023 sono stati riattivati altri posti letto di ricovero in Medicina. E' attualmente in corso di definizione la revisione della rete ospedaliera della regione Piemonte, che comprende anche il presidio ospedaliero di Lanzo". Lo ha spiegato in Consiglio regionale l'assessore Luigi Icardi rispondendo a un'interrogazione.

Sovracup regionale, "Il tavolo convocato a breve"

Sulla questione sovracup regionale, Icardi ha invece spiegato: "Ho dato mandato al commissario di Azienda Zero di convocare il Tavolo con le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori del SovraCup regionale alla prima data utile di novembre. Va detto che l’appuntamento era già stato fissato per inizio agosto, ma per venire incontro alla richiesta di partecipazione avanzata da un’Organizzazione sindacale, la data è stata aggiornata secondo le disponibilità degli interessati".

Presidio Valletta, progetto della Regione per convertire 177 posti letto in cavs

Sul Presidio Valletta di via Farinelli 25 a Torino, Icardi ha infine raccontato al Consiglio: "Non è l’ASL che trasferisce gli ospiti della struttura, ma gli ospiti stessi che ne scelgono altre. La ragione è che sul presidio Valletta è in corso un importante progetto, sostenuto dalla Regione Piemonte, per concentrare e incrementare i posti letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria (CAVS) distribuiti in varie strutture cittadine, in un'unica struttura sanitaria, con miglioramento significativo del livello assistenziale offerto ai cittadini: saranno così trasformati tutti i 177 posti letto disponibili in letti CAVS". "La trasformazione in posti letto CAVS sta avvenendo gradualmente - ha poi aggiunto Icardi- infatti l'ASL, attraverso la propria struttura residenzialità anziani, ha provveduto ad informare familiari, tutori, amministratori di sostegno degli ospiti dell’RSA del presidio Valletta, presenti a settembre 2023, della possibilità di scegliere altra struttura, individuando le disponibilità esistenti e le loro caratteristiche, al fine di consentire una scelta informata".