A Grugliasco prosegue la campagna di educazione stradale "Guida con la testa!"

“Guida con la testa!” non è solo uno slogan. È la campagna di educazione stradale studiata dalla Città di Grugliasco. Ma, soprattutto, è la risposta alle tante segnalazioni e situazioni rilevate dai cittadini grugliaschesi nei confronti di conduttori di veicoli, troppo spesso, indisciplinati.

Si compone di cinque immagini rappresentative di altrettanti comportamenti a rischio e irrispettosi degli altri: parcheggiare nei posti riservati ai disabili, alle famiglie e alle donne incinte oppure non allacciare e non far allacciare ai propri passeggeri le cinture di sicurezza.