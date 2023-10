Dopo divano e lavatrice...ecco la poltrona: anche Torino ha il suo salone del mobile, ma è in strada ad Aurora

Torino vuole fare concorrenza al Salone del Mobile di Milano? Verrebbe da dire così, se non fosse che i componenti d'arredamento di cui stiamo parlando non fanno parte di una fiera, bensì di una lunga serie di abbandoni in strada.

Lavatrice, divano e poltrona

Dopo la lavatrice in lungo Dora Napoli e il divano in lungo Dora Firenze, infatti, a ribadire l'inciviltà generalizzata questa volta è toccato a una poltrona, lasciata in un posto beffardamente creativo: la fermata del bus “Vercelli” di corso Emilia.

Il commento

L'intruso non ha lasciato indifferenti i passanti: “Evidentemente, Aurora vuole trasformarsi nella 'zona Tortona' di Torino, ma se hanno tolto le panchine lungo Dora è anche giusto che la gente possa sedersi da qualche parte nello spazio pubblico” commenta ironicamente una residente.