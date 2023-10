Amministratori della Valle di Susa preoccupati: "Con la chiusura del traforo del Bianco possibile boom del traffico"

"L’aumento del traffico, specie quello pesante, e la difficile situazione della viabilità in Valle di Susa con implicazioni in termini di sicurezza e inquinamento sono oggetto di forte preoccupazione per le Amministrazioni locali", sottolineano il Presidente dell’Unione Montana Valle Susa Pacifico Banchieri e il Presidente dell’Unione Montana Alta Valle Susa Mauro Carena