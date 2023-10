Il "bon ton" di Fido: al via gli incontri formativi per proprietari e amanti di 4 zampe. A Torino 75 mila cani [VIDEO]

A Torino sono poco meno di 75 mila i cani registrati all'anagrafe canina regionale. All'ombra della Mole quasi un residente su dieci ha un quattro zampe in famiglia, considerando che una parte di animali non è censito. Ai proprietari di cani - ma anche ai cittadini amanti dei pelosi - si rivolgono gli incontri formativi organizzati dall'ufficio tutela animali del Comune.

Primo appuntamento il 15 novembre

L'obiettivo è fornire alcuni consigli per una gestione responsabile del proprio cane. Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 15 novembre, dalle 18 alle 19.30, presso il canile rifugio di strada Cuorgnè 139. Nei mesi successivi sono previsti altri appuntamenti, in tutte le Circoscrizioni: la partecipazione è gratuita, previa prenotazione alla mail ufficiotutelaanimali@comune.torino.it.