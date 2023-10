Tre milioni di euro per riqualificare il canile di Torino: lavori al via nel 2025

Il canile comunale di strada Cuorgné 139 si rifà il look con un progetto da 3 milioni di euro di fondi Pon Metro plus. Nello specifico sono previsti interventi di efficientamento energetico e riqualificazione della struttura. All'interno del complesso alla Falchera sono ospitati 146 cani: animali che sono stati recuperati e/o sequestrati e non possono essere restituiti ai proprietari.