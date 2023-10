Prosegue il progetto “Discover Turin” promosso da Federalberghi e Camera di Commercio

Discover Turin, il progetto di marketing territoriale finalizzato a profilare i turisti in transito dall’aeroporto di Torino e a veicolare contenuti targettizzati, scontistica e promozioni durante il soggiorno in città prosegue con successo e conta su un'ulteriore installazione già attiva di un nuovo digital touch point presso l’Ufficio del Turismo in piazza Castello, gestito da Turismo Torino e Provincia. Nel periodo compreso tra maggio e settembre 2023 la piattaforma ha inviato ai turisti che si sono registrati presso i touch point presenti in aeroporto circa 4.200 mail al mese, per un totale di oltre 20.000 comunicazioni nel periodo complessivamente considerato. Il tasso di engagement ha permesso di incrementare gli utenti della piattaforma del 35% rispetto al passato. Il progetto beneficia del contributo della Camera di commercio di Torino e del supporto tecnico di We4Guest.

I turisti, accedendo finora ai digital touch point di Turismo AlpMed in aeroporto hanno potuto registrarsi, fruire di una connessione wi-fi gratuita e ricevere, da subito, contenuti e proposte targettizzati per vivere un’esperienza “taylor made” in città. Da oggi i turisti che arrivano a Torino con mezzi diversi dall’aereo possono apprezzare gli stessi benefit registrandosi presso il touch point che è stato installato presso l’Ufficio del Turismo e sarà gestito da Turismo Torino e Provincia.

“Discover Turin arriva finalmente nel cuore di Torino per consentire ai turisti che visitano la città di registrarsi e di beneficiare delle agevolazioni previste e del wi-fi gratuito. È un progetto nel quale crediamo molto e che auspichiamo possa essere ulteriormente ampliato perché consente di premiare i turisti che si registrano alla piattaforma e, al tempo stesso, li fidelizza incentivandoli a tornare a Torino per vivere la città e gli eventi che essa ospita – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – ringraziamo la Camera di Commercio e We4Guest che ci hanno fornito supporto e sostegno dall’inizio e siamo lieti di accogliere anche Turismo Torino che gestirà il nuovo digital touch point”.

L'iniziativa - sottolinea Marcella Gaspardone di Turismo Torino e Provincia - è un ulteriore servizio che sarà erogato al nostro Ufficio del Turismo per agevolare i visitatori che giungono in città; tramite Discover Turin non solo potranno usare il wi-fi ma anche godere di una serie di vantaggi e sconti per scoprire e apprezzare al meglio la nostra destinazione".