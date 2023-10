AffARTE: quando l’arte abbraccia l’impresa

Sin dalla sua nascita, nel 1997, la Compagnia delle Opere del Piemonte (Cdo Piemonte) ha fatto del valore delle relazioni tra imprenditori e della condivisione delle loro esperienze l’asse centrale del suo impegno e della sua attività.

Ecco, ora, una nuova tappa di questo percorso: “AffARTE: l’arte abbraccia l’impresa”. Questo è il titolo della nuova iniziativa a cura di Cdo Piemonte. La rassegna è suddivisa in quattro incontri attraverso i quali si mettono in risalto i punti di contatto e le possibili influenze tra arte, scienza, tecnologia e territorio. In quest’ottica, arte e impresa sono due mondi tutt’altro che distanti e dal loro dialogo può nascere uno sviluppo fondato su un nuovo umanesimo.

Un tasto, questo, su cui batte Felice Vai, presidente di Cdo Piemonte: «Da sempre la nostra associazione valorizza la figura dell’imprenditore non solo come soggetto economico, ma come depositario di una cultura che, necessariamente, interagisce con altre forme di espressione. Questa rassegna vuole offrire un’occasione in più per approfondire questo tema.» Osserva Monica Cosseta, direttore di Cdo Piemonte: «AffARTE punta a consapevolizzare sul fatto che bellezza e creatività, elementi essenziali per l’espressione artistica, siano fondamentali anche per fare impresa.»

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore artistico Andrea Chidichimo: «Dal mondo dell’arte provengono stimoli interessanti sia a livello comportamentale sia a livello cognitivo di cui le aziende possono far tesoro per il loro processo produttivo: questo è il concept su cui nasce e si sviluppa AffARTE.»

E veniamo ai quattro appuntamenti (tutti a partire dalle ore 18, ingresso gratuito), ospitati in un luogo simbolo della contaminazione tra industria e creatività: i Docks Dora di Torino, precisamente presso Arca Studios, in via Valprato, 68.

Si parte mercoledì 25 ottobre con i progetti scultorei di Luisia Valentini: da questa attività nasce la sua collaborazione con aziende di livello internazionale, interagendo con architetti, ingegneri navali, ingegneri strutturisti e altre professionalità apparentemente scollegate dal mondo dell’arte. Mercoledì 8 novembre sarà la volta di Sarah Bowyer e Mary Rigo che ci introdurranno nel pianeta delle realtà immersive, facendo scoprire le loro funzionalità in relazione alle esigenze delle aziende. Terzo incontro mercoledì 22 novembre: protagonista la coppia artistica Fannidada – costituita da Davide Giaccone e Fanni Iseppon – che ci illustrerà come sia possibile manipolare un segnale video analogico attraverso l’utilizzo dell’alterazione cromatica (Chroma-Key): attraverso le creazioni di interferenze video, infatti, si possono generare una serie di comunicazioni trasversali legate al nostro modo di percepire i colori e al pensiero laterale. L’esperienza performativa, inoltre, permetterà di cogliere le potenzialità di queste applicazioni in campo aziendale. La rassegna si conclude mercoledì 24 gennaio 2024: in questo incontro, dal titolo ‘Metafigurazioni sonore’, Andrea Chidichimo dipingerà su un materiale di utilizzo architetturale secondo le regole tradizionali della pittura a olio opportunamente modificate per tale supporto. La gestualità sarà accompagnata in modo estemporaneo da suoni e musiche appositamente creati dal compositore Fabio Imbergamo.

Qui di seguito calendario appuntamenti e biografia artisti

25 ottobre 2023 ore 18.00

LUISA VALENTINI

Arte e impresa: alla ricerca del bello.

BIO - Laureata in germanistica all’Università degli studi di Torino e in scultura presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Luisa Valentini è stata titolare della cattedra di Plastica Ornamentale presso la stessa Accademia. Nella sua lunga carriera sperimenta diverse forme di modellato, ma predilige i metalli. Le sue opere sono esposte, tra l’altro, presso il Museo della Scultura di Gubbio; lo Stadio dei Marmi di Roma; il Bocs Art Museum di Cosenza; la Fondazione IGAV di Torino, il museo della Castiglia di Saluzzo; la Fondazione di Palazzo Bricherasio di Torino. Dal 2009 collabora con Costa Crociere, per la quale ha realizzato diverse sculture e installazioni sulle navi Costa Fascinosa, Costa Diadema, Costa Deliziosa e Costa Luminosa.

www.luisavalentini.it

8 novembre 2023 ore 18.00

SARAH BOWYER

Creazione di realtà immersive: il potenziale creativo ed esperienziale attraverso la pittura 3D.

MERY RIGO

Arte-scienza-tecnologia. L’arte inserita nel territorio: come natura e progettazione possano armonizzarsi.

BIO - Sarah Bowyer è un’artista, nata pittrice e tutt’ora presente in numerose esposizioni in Italia e all’estero. La possibilità di creare mondi paralleli al nostro, sia dal punto di vista creativo che commerciale, l’ha stimolata nella ricerca di queste incredibili novità, perché dopotutto è un po’ come portare gli altri nel proprio mondo immaginifico. Qualsiasi progetto è realizzabile e certificabile NFT, quindi, protetto e ampiamente condivisibile.

www.sarahbowyer.eu

BIO - Mery Rigo. Torinese, dopo gli studi classici si immerge nello studio della fotografia d’arte e parallelamente studia pittura come autodidatta. Dal 2001 decide di dedicarsi esclusivamente alla pittura. La sperimentazione incrociata sfocia nell’elaborazione del Manifesto dell’Estrattismo, presentato nell’ambito di una personale a Torino nel 2005. Attualmente il suo lavoro è incentrato sulla dialettica fotografia-pittura, in una dimensione inedita, che abbandona lo stilema iperrealista dando priorità al porre le due tecniche su un piano di parità e in dimensione dialettica. Nel 2005 riceve il primo Premio Targa d’Oro Sezione Pittura nell’ambito del Premio Arte Mondadori; nel 2017 è insignita della Medaglia della Città di Martigny). La sua ricerca pittorica approda via via verso progetti installativi fortemente radicati nel territorio.

www.meryrigo.it

22 novembre 2023 ore 18.00

FANNIDADA: FANNI ISEPPON E DAVIDE GIACCONE

Instabilità, movimento ed equilibrio un approccio alla percezione attraverso le sue molteplici dimensioni.

BIO- Fanni Iseppon e Davide Giaccone vivono e lavorano a Torino. Hanno frequentato un corso avanzato di fotografia; un corso di cinema presso la Scuola Holden, un workshop con Paola Anziché presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Hanno partecipato al programma formativo del PAV (Parco Arte Vivente) di Torino, tenuto da diversi artisti tra cui: Michel Blazy, Andrea Caretto, Piero Gilardi, Cesare Pietroiu.

www.fannidada.com

24 gennaio 2024 ore 18.00

ANDREA CHIDICHIMO – FABIO IMBERGAMO

Metafigurazione sonora. Il processo creativo: esperienze e intuizioni.

Action painting e musica estemporanea.

BIO- Andrea Chidichimo è un pittore e incisore, le cui opere sono state presentate in numerose mostre personali e collettivi in tutta Italia. La sua pratica artistica è motivata dall’osservazione interiore, ponendo l’attenzione su

come i fenomeni astratti possono essere trasformati in una metafigurazione del percepibile. Inoltre, Chidichimo indaga sulle reazioni visibili e invisibili per esaminare le leggi della spiritualità e stati di coscienza non ordinari.

andrea-chidichimo-1.jimdosite.com

BIO - Violinista, compositore, docente. Diplomato e laureato presso il Conservatorio di Musica di Perugia in Violino e in Composizione Musicale Elettronica, Fabio Imbergamo ha conseguito il diploma di Merito ai Corsi Internazionali di Musica da Camera dell’Accademia Musicale Pescarese. Ha suonato con prestigiose orchestre sinfoniche come “I Filarmonici di Torino” e l’Orchestra Sinfonica dell’Umbria, collaborando con direttori come Carlo Maria Giulini e Massimo Freccia, l’ultimo allievo di Arturo Toscanini. Dal 1988 al 1992 è stato primo violino e solista del gruppo strumentale/vocale “Concentus Vocalis” esibendosi in tutta Italia. È docente di tecnologie musicali presso il liceo musicale “I. Calvino” di Città della Pieve.