BPER Banca, il premio “Valore Impresa” a tre Pmi eccellenti del Piemonte

BPER Banca ha consegnato a Torino presso il Centro Congressi Unione Industriali di Torino il premio “Valore Impresa” a tre Pmi eccellenti del Piemonte, che si sono dimostrate resilienti e di successo nonostante un contesto, come quello attuale, caratterizzato da forti tensioni e instabilità. Il riconoscimento, ideato dall’Istituto con l’obiettivo di valorizzare le storie imprenditoriali della piccola e media impresa italiana, capaci di distinguersi grazie a una concezione profondamente innovativa e sostenibile del fare impresa, e alla capacità di generare sviluppo, è stato consegnato dal Direttore territoriale Nord-Ovest di BPER Banca, Giuseppe Aimi, a Tuxor S.p.A., Sparco S.p.A, e Bonetto Automazioni S.r.l..

Per Tuxor ha ricevuto il premio Giuseppe Ferrero, Chairman e CEO, nonché fondatore della società torinese di esportazione dell’acciaio, specializzata nella fornitura di materiali da costruzione per l’ingegneria civile e di materiali piping per il settore petrolchimico. Nel 2024, l’azienda compirà quarant’anni di attività.

Per Sparco il premio è stato consegnato ad Aldino Bellazzini, Presidente e CEO. L’impresa, nata nel 1977 dal sogno di due giovani piloti di dare al motorsport più sicurezza e più stile, è oggi una realtà consolidata nella produzione e distribuzione di abbigliamento tecnico e accessori per rally, kart e gaming, utilizzati anche nelle maggiori competizioni automobilistiche.

Infine, per Bonetto Automazioni ha ricevuto il premio Claudio Sola, CEO. Bonetto Automazioni è un’azienda basata nella provincia di Torino, appartenente al Gruppo Bonetto e specializzata, dal 1977, nella progettazione, costruzione e installazione di apparecchiature e sistemi integrati per l’automazione.

“Sono oltre 11.000 le Pmi piemontesi, che, con un fatturato di oltre 64 miliardi di euro l’anno, portano avanti la solida tradizione imprenditoriale di questa Regione. Sono quindi lieto di consegnare il premio ‘Valore Impresa’ a tre realtà che non solo rappresentano eccellenze del territorio, ma contribuiscono alla crescita di comparti strategici per il nostro Paese e a plasmare un futuro sostenibile e all’insegna dell’innovazione” - ha dichiarato Giuseppe Aimi, Direttore territoriale Nord-Ovest di BPER Banca.

Le Pmi del Piemonte hanno ricevuto il premio BPER Banca “Valore Impresa” in occasione della tappa locale dell’evento “L’Economia d’Italia – Industria, filiere e capitali per la crescita del Paese”, il roadshow realizzato da BPER in partnership con Corriere della Sera.