"Dite cheerse!" Ecco la nuova campagna promozionale Inalpi

“Pronti per un selfie? È arrivato l’aperitivo che porta in tavola il sorriso. Happy Cheerse di Latterie Inalpi...”. Questo l’incipit della nuova e originale campagna social e trade che Inalpi lancerà a partire da venerdì 27 ottobre.

Un progetto davvero “piacevole” non solo per il soggetto, il messaggio e per i tanti sorrisi raffigurati, ma anche e soprattutto, per l’originalità degli attori che, con spirito allegro e divertito, hanno prestato i loro volti per la realizzazione del lancio pubblicitario.