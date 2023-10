Stefano Cornaglia nuovo Presidente del comparto turismo e cultura di Unione Industriali

Stefano Cornaglia è il nuovo Presidente delle aziende del comparto del turismo e della cultura associate a Unione Industriali Torino.

Il Gruppo, nato in occasione delle Olimpiadi 2006 con il nome di Gruppo Turistico e Alberghiero, ha rinnovato nella propria Assemblea elettiva il Presidente e le cariche del Consiglio ed ha deliberato il cambio di nome in Gruppo Turismo e Cultura.

La nuova denominazione del gruppo evidenzia una rinnovata rappresentatività, in ordine di inclusività e di potenziamento dell’offerta turistica del territorio.

Fanno infatti parte del Gruppo, che conta circa 70 imprese associate per un totale di circa 2700 addetti, gli operatori dell’accoglienza e della ricettività, l’aeroporto di Torino Caselle, le agenzie di viaggio, i tour operator, le imprese che gestiscono gli impianti a fune in montagna e, più in generale, le imprese che svolgono attività inerenti l’attrattività turistica. A completamento del settore, un ruolo molto importante è attribuito alle imprese che operano in ambito culturale nelle più svariate declinazioni, focalizzate nell’arricchire il panorama delle proposte e promuovere nel contempo la città.

Il nuovo Presidente Stefano Cornaglia è Senior Manager con oltre 20 anni di esperienza, maturata principalmente nel settore Turismo, ed ha ricoperto ruoli di responsabilità in ambito Marketing, Comunicazione, CRM, Organizzazione Aziendale, Change Management, Qualità e Gestione e Sviluppo Business. Entrato in Francorosso International nel 1997, è poi passato in Alpitour a seguito della fusione avvenuta nei primi anni 2000. Nel novembre 2016 ha partecipato alla costituzione - assumendo poi il ruolo di Chief Operations Officer - della Divisione Alpitour Incoming, costituita in seno ad Alpitour SpA con l'obiettivo di sviluppare le attività di Incoming del Gruppo nella destinazione Italia. Dopo la crisi pandemica ha guidato la ripartenza e un forte sviluppo del business intensificando le sinergie con le altre Divisioni Incoming del Gruppo Alpitour, assumendo il ruolo di Business Development Director Incoming Italia.

Stefano Cornaglia ha commentato: “Essere nominato Presidente del Gruppo Turismo e Cultura dell’Unione Industriali Torino rappresenta per me un onore e motivo di orgoglio. Il mio auspicio ed il proposito che ho condiviso con i Soci è di lavorare insieme per far emergere tutte le potenzialità del territorio in termini di attrattività turistica. Sono profondamente convinto che, agendo in una logica di filiera, e cioè in stretta sinergia e collaborazione tra operatori della ricettività e del turismo ed operatori che rappresentano l’offerta culturale di Torino, più incisivo ed efficace potrà essere il ruolo della nostra Associazione nella promozione delle ricchezze del territorio, nella valorizzazione della nostra esperienza, nella proposta di una nuova vision in dialogo con le Istituzioni”.

Al fine di garantire la massima rappresentatività e funzionalità alle diverse componenti del Gruppo, l’Assemblea ha deliberato la suddivisione operativa dello stesso in: Alberghiero e ricettività; Turismo, incentive e viaggi; Esercenti funiviari e Montagna (ANEF Torino); Cultura ed eventi. Ogni raggruppamento/sezione è guidato da un Vice Presidente con relativa delega.

Compongono la squadra di presidenza il Vicepresidente Andrea Andorno dell’Aeroporto di Torino Caselle insieme a:

Marco Amato di Lavazza Eventi- Vice Presidente Cultura;

Elena Losito di Gattinoni- Vice Presidente Turismo, incentive e viaggi;

Francesco Bosca di Hotel Majestic- Vice Presidente Alberghi e ricettività;

Sergio Gibelli, di Sestrieres SpA - Vice Presidente Esercenti funiviari e Montagna (o ANEF Torino);

Completano il Consiglio:

il Past President Federico De Giuli - NH Carlina e Casa del Pingone

Enrico Rossi - Colomion

Diego Paolucci - Condivido

Mariangela Minio-Hotel Royal

Emanuela Galleano- LineaVerde Viaggi e Caboto 35

Ettore Scuteri – NH Torino Centro