Dopo 3 di anni di stop, domani riapre la biblioteca Geisser. Luci d'Artista illuminano la struttura nel cuore di Michelotti

Dopo quasi tre anni di chiusura, domani riapre le porte al pubblico la biblioteca Alberto Geisser di corso Casale, all’interno del parco Michelotti. Un momento che la Città ha deciso di celebrare ospitando, negli spazi completamente rinnovati della Civica, una mostra fotografica che farà parte degli appuntamenti di Exposed.Torino Foto Festival.

L'installazione di Pannoli

Di fronte alla struttura culturale sarà ospitata per la prima volta l’installazione “L’amore non fa rumore” di Luca Pannoli, nell'ambito della 26esima edizione di Luci d’Artista.

Lo Russo: "Biblioteche presidi diffusi"

Tre grandi iniziative che danno simbolicamente il via a quello che a Torino sarà, come ogni anno, il mese dell’arte contemporanea. “Lo scorso anno - spiega il sindaco Stefano Lo Russo - abbiamo riaperto la biblioteca Carluccio, oggi restituiamo alla città gli spazi della Geisser, arricchiti di un’offerta culturale di alto profilo che ne farà nelle prossime settimane una delle tappe immancabili per gli appassionati di arte contemporanea".

"Le biblioteche - ha proseguito il primo cittadino - sono luoghi dove si viene a leggere studiare. Presidi diffusi dove gli studenti, i cittadini e le famiglie si possono incontrare". Nell'ambito del Piano Urbano Integrato, sono 18 le Civiche cittadine che verranno riqualificate.

Gli interventi

Immersa nel verde del parco Michelotti, la biblioteca intitolata al banchiere Alberto Geisser aveva visto gli ultimi ingressi a gennaio del 2020. L’edificio, risalente agli anni cinquanta, necessitava infatti di importanti lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione energetica, che sono stati realizzati grazie ai fondi PON Metro per un totale di circa due milioni di euro.

Gli interventi hanno riguardato l’installazione di nuovi infissi, il rifacimento degli impianti, la coibentazione delle pareti per un maggiore comfort energetico.

"La biblioteca Geisser accoglierà - ha sottolineato l'assessore alla Cultura Rossana Purchia - oltre agli spazi per la lettura e lo studio, anche un’area bambini, una sala incontri e due aule per laboratori, completamente immersi nel verde".

I progetti artistici

Negli spazi interni della Geisser, dove presto arriveranno i nuovi arredi, è allestita una mostra fotografica prodotta da EXPOSED.Torino Foto Festival in collaborazione con Artissima. All These Fleeting Perfections (Tutte queste fugaci perfezioni) è una mostra collettiva, a cura di Domenico Quaranta, che attraverso fotografie, video, installazioni e dipinti, ma anche nuove forme grafiche prodotte con l’intelligenza artificiale e la computer grafica, riflette su come la fotografia abbia irrimediabilmente condizionato il nostro modo di affrontare il rapporto tra rappresentazione e realtà, tra verità e simulazione, tra archivio e ricordo, tra memoria e oblio.

La video installazione sulla Casa delle Giraffe

All’esterno della biblioteca, la videoinstallazione Nó na garganta (Nodo alla gola) dell’artista brasiliano Jonathas de Andrade illumina la facciata della Casa delle giraffe e degli elefanti dell’ex Giardino zoologico del parco Michelotti. Un’opera che vuole dialogare con la memoria del luogo e innescare una riflessione sul significato storico e sociale dell’ex zoo di Torino e sul rapporto tra uomo e natura.

Tra i progetti speciali di Artissima 2023, la videoinstallazione sarà accesa dal 27 ottobre al 5 novembre con orario 10-22.