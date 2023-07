La biblioteca Geisser è pronta, ma mancano gli arredi: slitta alla primavera 2024 la riapertura

Ancora un posticipo: la Biblioteca civica Alberto Geisser verrà inaugurata il prossimo anno in primavera. Il polo culturale di Borgo Po avrebbe dovuto essere riaperto al pubblico nell'autunno 2023, ma oggi l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia ha comunicato la nuova data replicando al capogruppo dei Moderati Simone Fissolo.

La casa dei libri di corso Casale 5 è chiusa da gennaio 2020 per lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica, finanziati con 1.2 milioni di fondi PON METRO. Interventi che hanno subito un ritardo di oltre un anno a causa dei rincari energetici e di materiali. E ora il taglio del nastro sarà nella primavera 2024, cioè dopo oltre quattro anni di stop all'attività.

"L’assurdità - spiega Fissolo - è che oggi la biblioteca è pronta, ma vuota: mancano gli arredi interni". Palazzo Civico ha infatti deciso di fare un bando, da 4 milioni di euro di stanziamenti PNRR, per la fornitura di scrivanie, scaffali e sedie per tutte le civiche di Torino. Una decisione che determina questo ulteriore slittamento per la Geisser.