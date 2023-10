Sicurezza, Pentenero nel mirino dei residenti di Regio Parco: "Se non basta la Polizia chiamiamo l'esercito"

Animi accessi nella serata di oggi, giovedì 26 ottobre, in via San Benigno per l'incontro tra i cittadini di Regio Parco e le istituzioni sul tema sicurezza. A difendere le ragioni del Comune di Torino l'assessora Gianna Pentenero, che ha dovuto incassare le critiche anche pesanti di alcuni dei commercianti presenti.

Forze dell'ordine assenti all'incontro

All'interno della sede della Circoscrizione 6, una sala colma di persone ha cercato di mettere alle strette l'esponente della giunta Lo Russo, denunciando il degrado e la mancanza di sicurezza percepita nel quartiere. "I commercianti avevano chiesto che a questo incontro fossero presenti anche le forze dell'ordine - ha dichiarato il presidente della 6 Valerio Lomanto - ma proprio ieri Polizia di stato, Carabinieri e Municipale hanno informato che non avrebbero partecipato. Personalmente mi dispiace molto la loro assenza, tutto ciò contribuisce a non rendere protagonisti i cittadini, rinunciando a dare loro risposte".