Teatro "Bestiale", l'assessore Caucino: "Con questa iniziativa i ragazzi imparano a socializzare"

Ha preso il via, con lo spettacolo di Trofarello, "Il Teatro bestiale - 6 zampe all'opera", un progetto di Educazione Assistita con Animali con il cane che coinvolgerà, fino al 31 maggio, circa 1.400 studenti delle classi di Istituti Comprensivi fino alla secondaria di primo grado di 5 province piemontesi (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino).

A.S.SE.A. onlus è un’associazione senza fini di lucro che si avvale dei principi della pet-therapy per svolgere la sua attività in ambito sanitario e socio-assistenziale. Ha elaborato metodi con protocolli idonei a soddisfare fini educativi e pedagogici, lavorare sui disturbi DSA e neurodiversità, e di co-terapia per difficoltà in infermità croniche e neuro-muscolari degenerative. Tali metodi sono registrati a livello internazionale. I programmi sono finalizzati a stimolare e valorizzare il normale sviluppo dei processi inscindibili di sviluppo motorio e sviluppo psichico. Nello specifico, l’attività con il Metodo Teatro Bestiale prevede una rappresentazione teatrale, provvista di copione canovaccio. Si tratta di un’attività ad alto valore educativo, mediante la quale si realizzano giochi di ruolo, che vedono come protagonisti i bambini, ragazzi e i cani.





Coinvolgendo una professionista nel campo, agli alunni verranno insegnate l’impostazione delle posture corporee, l’impostazione vocale e il baricentro corporeo.

"I nostri obiettivi - spiega l'assessore regionale Caucino - sono facilitare la comunicazione e l'interazione, l’espressività globale del bambino o l’adolescente attraverso il gioco, il corpo, il movimento favorendo la socializzazione con i propri coetanei sono alcuni degli obiettivi che si pone il progetto. Tutto questo favorisce, attraverso il contatto fisico con l’altro, la comunicazione più diretta a cogliere le emozioni che rendono più viva ed empatica l’esperienza con il cane. Nello specifico la relazione con il cane permette di acquisire una maggiore consapevolezza nel dare e ricevere uno scambio emotivo".