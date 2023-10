In corso Giulio Cesare la "casa dei pusher": trovati 66 ovuli e 1.500 euro

Negli scorsi giorni, personale del Commissariato di polizia di Stato Centro e Dora Vanchiglia hanno arrestato due cittadini senegalesi gravemente indiziati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Sono circa le due di notte quando, durante il servizio di controllo del territorio, i poliziotti notano un uomo muoversi con fare sospetto in corso Giulio Cesare.

Procedono dunque al controllo del senegalese che sin da subito dimostra difficoltà ad articolare le parole, come se occultasse qualcosa. Infatti, dopo la richiesta degli operatori, l’uomo consegna dei frammenti di crack che aveva in bocca e durante la perquisizione personale, nelle sue tasche viene trovata la somma di 550 euro in banconote di piccolo taglio oltre a un mazzo di chiavi.

La perquisizione viene estesa anche all’appartamento dell’uomo e all’interno dello stesso viene trovato anche un suo connazionale; qui viene rinvenuto un migliaio di euro oltre a quasi 125 grammi di crack/cocaina, di cui 66 involucri ritrovati nel secchio della spazzatura e 51 grammi di sostanza da taglio.

Entrambi vengono tratti in arresto e il suddetto materiale sequestrato.