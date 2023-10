Un pomeriggio di follia al carcere di Ivrea: detenuto tenta di togliersi la vita, un altro aggredisce compagno di cella

Folle e pericolosa protesta, ieri pomeriggio, nella Casa circondariale di Ivrea. “Colpa della scelleratezza di due detenuti stranieri i quali, pur se protagonisti di due eventi critici distinti e separati, hanno alimentato la tensione nella struttura di corso Vercelli”, riferisce Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Il primo si è verificato nel primo pomeriggio della giornata di ieri, intorno alle 14.50, quando un giovane detenuto egiziano, a seguito della redazione di atti necessari ad una comunicazione di notizia di reato, andava in escandescenza".

"L’uomo, in evidente stato di agitazione per gli atti redatti a suo carico, dopo numerose rimostranze proferite agli Ispettori presso l'ufficio della Sorveglianza Generale, richiedeva di poter salire al piano di appartenenza per poter effettuare una telefonata al proprio avvocato. Visto il suo stato di agitazione e dopo numerosi tentativi di riportarlo alla calma si è necessario l’accompagnamento presso il piano detentivo. Appena giunto a destinazione, pero, il detenuto, oltre a protestare contro la contestazione del procedimento penale, causava ingenti disagi, danneggiando beni dell'amministrazione, come la cassetta di legno della posta e il plexiglass della finestra per ricavarne frammenti atti ad offendere. Sono stati momenti di grande tensione: e come se non bastasse, il ristretto ha tentato di allontanare gli agenti operanti che cercavano di tranquillizzarlo e, successivamente poneva una condotta dimostrativa con gesti di autolesionismo”.

Ed è in questo contesto che si è consumato il secondo grave evento critico, prosegue Santilli: “Nel medesimo frangente, i poliziotti operanti hanno prontamente scongiurato il compimento di un altro evento critico da parte di un giovane detenuto, sempre di nazionalità egiziana, che ha tentato di aggredire un compagno di detenzione”. Spiega, infatti, che “l’aggressore, incurante della presenza del personale operante, cominciava a sbattere il blindo della cella e la finestra, estraeva poi una lama rudimentale e minacciava di auto lesionarsi e di aggredire chiunque si avvicinasse. Nemmeno l’intervento di altri compagni di detenzione è valso a riportare alla calma il malintenzionato”.

“Solo grazie al sangue freddo e all’enorme spirito di abnegazione dei poliziotti penitenziari presenti, validamente coadiuvati dal comandante del reparto intervenuto in loco che con le uniche armi a loro disposizione, ovvero la calma la pazienza e l’incessante negoziazione si è riusciti a riportare alla calma i due facinorosi ristabilendo l’ordine e la sicurezza all’interno dell’Istituto”, conclude Santilli, che rimarca come “ancora una volta bisogna sottolineare come la polizia penitenziaria sia lasciata sola in balia della violenza sempre più crescente di soggetti poco inclini al rispetto delle norme penali e di comportamento proprie di una società civile. Ci si chiede fino a quando tutto questo possa reggere senza un intervento delle autorità competenti utile a ripristinare la sicurezza dovuta a chi tutto il giorno, per dovere istituzionale, convive con questi soggetti dall’indole violenta che non accennano a rivedere i loro comportamenti aggressivi nei confronti delle Istituzioni, già perché il poliziotto penitenziario che piaccia o meno in quel contesto rappresenta lo Stato”.