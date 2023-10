La 'guerra dei manifesti' sui muri di Torino: chi sta con Israele e chi denuncia l'attacco a Gaza

Lontano dal Medio Oriente, nel cuore di Torino la guerra è combattuta con manifesti e scritte sui muri del centro. Dopo l'attacco di Hamas erano apparsi volantini che chiedevano il rilascio degli ostaggi , ma adesso in via Po sono apparsi anche quelli che mostrano le difficoltà della striscia di Gaza, con foto di bombardamenti e macerie.

I messaggi in difesa della Palestina contrastano con quelli che da una decina di giorni mettono in luce i rapimenti di 200 civili israeliani perpetrati da Hamas lo scorso 7 ottobre, quando il gruppo terrorista è entrato nei confini di Israele. "Rapito" è scritto in alto a caratteri cubitali sui manifesti bianchi e rossi, con le foto dei dispersi, anche bambini, che sono ancora in mano a Hamas. La richiesta è quella di condividere il messaggio per creare un movimento globale che spinga Hamas a rilasciare gli ostaggi.



Su una delle colonne dei portici di via Po, i volantini in difesa di Gaza sono affissi sopra agli altri, cancellati a penna e coperti con un "Vergogna, bambini palestinesi considerati di serie b". Poco più avanti, al contrario, quattro dei volantini che chiedono il rilascio degli ostaggi di Hamas cercano di coprire la scritta "Free Palestina". Altre scritte e manifesti condannano le azioni dello stato ebraico, come "Israele assassina dal 1948".



Rispetto alla guerra in Ucraina, quella in Medio Oriente è ancora più polarizzante, come dimostrato dalle manifestazioni tenute nelle scorse settimane in difesa di Israele e della Palestina. E adesso, come dimostrato dai muri del centro.