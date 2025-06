Il rifugio Barant in Val Pellice riaprirà soltanto a settembre

Ci vogliono ancora due mesi di lavori ai 2.300 metri s.l.m. del colle del Baracun per trasformare il rifugio Barant in una struttura bike friendly. La struttura, in alta Val Pellice, era rimasta chiusa l’estate scorsa, quando era partito il cantiere destinato alla riqualificazione degli spazi interni, degli impianti, e alla creazione di servizi pensati per chi va in montagna in bici.

“Durante i lavori, la scorsa estate, ci sono stati diversi intoppi. Prima di tutto la presenza inaspettata di massi da rimuovere al di sotto del vecchio pavimento. Poi il cantiere è rimasto fermo per diversi giorni di pioggia” spiega il personale dell’Unione montana del Pinerolese che sta seguendo la riqualificazione realizzata grazie ai fondi del Pnrr destinati alle Green Communities.

Il cantiere per portare a termine gli interventi inizia questa settimana: “Al termine, nel mese di settembre, affideremo in gestione il rifugio Barant in modo sperimentale per le poche settimane ancora di apertura – annunciano dall’Unione montana –. Nel frattempo, prepareremo un bando per una sua gestione pluriennale”.