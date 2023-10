Microcriminalità e vandalismo, Vanchiglietta vuol dire basta e si muove anche la politica

Minacce, furti e danneggiamenti: sono solo alcuni degli episodi di microcriminalità e vandalismo segnalati a più riprese nel corso degli ultimi mesi dai residenti di Vanchiglietta. Nel frattempo si è mossa anche la politica locale attraverso una mozione presentata da alcuni consiglieri del Partito Democratico in Circoscrizione 7.

La situazione

A descrivere una situazione sempre più preoccupante è il vicepresidente della Sette Ernesto Ausilio, tra i firmatari della mozione: “Le cose – spiega – si stanno aggravando, soprattutto nell'area compresa tra piazza Chiaves, corso Cadore la Dora e le vie interne: stiamo assistendo sempre più spesso a minacce e danni sulle automobili, con portiere sradicate e ruote bucate a cui spesso sono associati furti e borseggi, ma anche a truffe e raggiri ai danni di anziani oltre a schiamazzi e spaccio; quello che più preoccupa è che questi atti vengono commessi nella maggior parte dei casi da giovani e giovanissimi. Rispetto al passato non esistono più zone franche e Vanchiglietta, come tutti gli altri quartieri della città, non ne è esclusa nonostante il buon tessuto sociale e la sviluppata rete associativa”.



La mozione

La mozione, firmata anche dai consiglieri Sara Razzetti e Giuseppe Cammarata, chiede alla Città di Torino (in particolare al sindaco Stefano Lo Russo e agli assessori competenti) un intervento tempestivo per affrontare il problema: “Negli ultimi mesi - conclude Ausilio – le segnalazioni sono state almeno 12: già un anno fa scrivemmo al questore, ma arrivati a questo punto occorre prendere subito provvedimenti per non far deteriorare questa situazione: chiediamo che vengano messe in sicurezza alcune zone buie con il potenziamento dell'illuminazione, più passaggi serali da parte delle forze dell'ordine e l'installazione di un impianto di videosorveglianza”.