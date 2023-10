Minaccia una donna che ha lasciato l'auto senza dargli dei soldi: parcheggiatore abusivo arrestato vicino a Porta Nuova

Era diventato il tormento delle persone che parcheggiavano l'auto nei pressi di Porta Nuova, sia per prendere un treno, sia per andare ad accogliere qualcuno in arrivo ai binari. Ma gli agenti di Polizia hanno arrestato un cittadino di 39 anni, di ogirine rumena, con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un’automobilista e per resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è nato dalla segnalazione al 112 da parte di una donna che aveva parcheggiato la propria vettura in Corso Vittorio Emanuele II, altezza via San Francesco da Paola: l’automobilista era stata, dopo pochi istanti, avvicinata dal trentanovenne che, con la scusa di averle mostrato il posto libero, pretendeva di ricevere da lei del denaro in cambio.

Nonostante l’insistenza molesta, la donna non ha voluto consegnare dei soldi all'uomo: a quel punto il cittadino rumeno, offendendola, la minacciava di farle trovare la macchina, al suo ritorno, danneggiata. Sul posto sono arrivati gli uomini in divisa, che hanno rintracciato il malvivente, peraltro già noto alle forze dell'ordine. Alla vista degli agenti, l'uomo ha cercato di nascondere alcune monete per strada, sotto un’altra auto.

Da ulteriori accertamenti si è scoperto che l'uomo era già stato colpito in passato da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per episodi analoghi era stato infatti interessato da un divieto di dimora a Torino, che aveva ignorato. In quell'occasione si era ribellato ai poliziotti colpendo con dei calci la volante.