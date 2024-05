Crack, anfetamine e Mdma sotto il materasso e in cucina: arrestato un 39enne pinzato in Corso Trapani

Arrestato un 39enne del Burundi per dentenzione e spaccio di stupefacente. Gli agenti del commissariato di Polizia, durante un pattugliamento notturno, hanno notato in Corso Trapani l'uomo fermarsi in mezzo alla strada dopo aver visto il mezzo.

Fermato l'uomo aveva in mano un involucro con 27 frammenti di crack corrispondenti a 10 grammi. Indosso aveva 100 euro e un mazzo di chiavi. All'interno dell'abitazione i poliziotti hanno rinvenuto in cucina 450 grammi di Qat, anfetamina a spiccato effetto psicotropo e euforizzante, in steli e foglie.

Altri due sacchi di 140 e 100 grammi della stessa sostanza sono stati rinvenuti su un mobile della cucina, mentre in un altro sacchetto sono stati trovati 100 grammi di sostanza stupefacente tipo ectasy-MDMA e 350 euro in contanti rinvenuti sotto il materasso.

Trovato anche materiale per la produzione e la suddivisione della sostanza stupefacente come bicarbonato, rotoli di cellophane, lamette e bustine. Inoltre, sul cellulare dell’uomo, sono state riscontrate varie chiamate e messaggi provenienti da soggetti che chiedevano delle dosi in cambio di denaro.