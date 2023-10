Roma: rottweiler cade dal balcone e ferisce gravemente una donna incinta. Quel precedente a Torino, nel 2018

Proprio nelle ore in cui si diffonde la notizia di un rottweiler che, caduto da un balcone a Roma, ha ferito gravemente una persona che passava per strada, una donna incinta di 28 anni, un precedente analogo riemerge dalla memoria torinese.



"Nel 2018 un gatto di sei chili cadde dall'ottavo piano colpendo un passante per le strade di Torino. L'animale è morto e il passante ha avuto una prognosi di 30 giorni per problemi al collo. La proprietaria è stata imputata per lesioni colpose". Ricorda l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). Il cane è morto per l'impatto al suolo, mentre la ragazza è stata portata in codice rosso in ospedale.