Lavoratrici Italfood, salta il presidio previsto per sabato 28 ottobre: ci sarà un incontro sindacale

"Italfood uscirà dal ristorante Fratelli di Piada in cui lavoriamo a fine mese: quale certezza per il nostro futuro e quale garanzia per il salario dei mesi già lavorati? Precarie a tempo determinato o indeterminato, certo non lavoriamo gratis. Con noi migliaia di lavoratori e lavoratrici anche in questa città lavorano sotto il ricatto della precarietà, con bassi salari e rischi per la propria salute, non sicuri nemmeno di essere pagati a fine mese".